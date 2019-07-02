Как и почему растут чиновничьи аппараты

Административная реформа и сокращение количества чиновников в России - это давняя и довольно болезненная тема. Давняя потому, что о ней говорят с начала нулевых, если не раньше. В том числе, говорит и президент РФ Владимир Путин постоянно упоминая, что нужно сокращать уровень бюрократизации и прекращать «бюрократический футбол». А болезненная потому, что несмотря на эти инициативы, количество чиновников в России неуклонно растёт. Растёт при этом так, что до конца не поддаётся учету даже Росстата.

И, кстати, в последние годы возрастает именно региональный сегмент чиновничества. К примеру, по данным на конец 2018 года, в России на ниве госуправления служило 991 600 государственных гражданских и муниципальных служащих. Но это только служащие без персонала типа секретарш, шоферов и уборщиц, и прочего персонала.

При этом, большинство из этих чиновников, 850,4 тысячи человек относятся к исполнительной ветви власти. При этом, по некоторым данным, чиновников в РФ больше чем в РСФСР. По словам министра финансов Антона Силуанова, сказанным в 2014 году, «по численности занятых в бюджетном секторе в расчете на 1 тысячу жителей Россия опережает наиболее развитые страны, входящие в ОЭСР, в 1,4 раза, а страны со средним уровнем развития - в 2,5 раза. У нас более раздутая бюджетная сеть, даже по сравнению с советским периодом».

Нельзя сказать, что попытки как-то изменить ситуацию не предпринимаются. Тот же Путин периодически подписывает указы о сокращении численности федеральных министерств и ведомств. Грядёт очередная реформа в этом направлении, которую в ряде СМИ уже назвали «гильотиной для чиновников». Суть её в сокращении госслужащих в ряде федеральных органов власти на 10-15%. Но помимо федерального чиновничества есть у нас и региональные государственные служащие, штат которых растет.

Кстати, логично, что огромный процент этих служащих сосредоточен в Москве. И, что интересно, с приходом губернатора МО Андрея Воробьёва темпы роста количества чиновников в регионе увеличились в разы. Как пишут ряд изданий, «В 2013 начинается эра правления А. Воробьёва и количество служащих возросло почти на 30 тысяч человек и составило в 2015 году 86 375, это абсолютный рекорд за всё время существования Московской области».

В итоге в Московской области пришлось даже инициировать муниципальную реформу для сокращения чиновничьего аппарата. И она даже некоторое время работала «как надо». Например, к 2016 году количество госслужащих сократилось до 78 736 человек. Но потом снова «что-то пошло не так».

Как пишет канал «Незыгарь», «административную реформу в Московской области (создание городских округов) губернатор Воробьев объяснял экономией средств и сокращением чиновников.

До создания Одинцовского городского округа в администрации района был руководитель и у него в подчинении 9 заместителей, 12 управлений, 4 комитета, 10 отделов.

Теперь в администрации городского округа 12 заместителей, 16 управлений, 7 отделов, 4 комитета, плюс добавился еще управляющий делами, служба контроля исполнения поручений и 17 территориальных управлений, где тоже в полном объеме оставили весь штат, хотя точно заберут часть полномочий».

То есть, это еще как минимум, сотня-полторы новых государственных служащих, которые будут получать бюджетные деньги. Да и сама реформа с формированием новых административных единиц - это тоже немалые деньги и тоже из бюджета. Иными словами, получается какая-то очень странная экономия средств и не менее странное сокращение чиновников на местах.

Кстати, это не первый подобный «финт» господина Воробьёва. В 2018 году он уже увеличивал непосредственно свой аппарат. Тогда было создано два новых региональных министерства и увеличилось количество замов губернатора.

И в этой связи, вспоминая последую Прямую линию с Путиным и его слова о том, что «если мы сейчас возьмем и резко понизим уровень зарплат чиновников, министров или руководителей крупных госкомпаний, мы просто не найдем достаточно квалифицированных кадров - они разбегутся по частным конторам или за границу уедут», хочется спросить, а может, не страшно, что уедут?

Просто их, чиновников в России сейчас столько, что от пары-тройки тысяч уехавших и ушедших, наверное, ничего особо не изменится. Потому что пока мы видим обратную картину, когда чиновников в стране становится всё больше невзирая даже на федеральные инициативы, направленные на их сокращение.