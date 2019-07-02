Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Политика
Власть Выборы Партии
Автор Редакция рубрики "Политика"

Как и почему растут чиновничьи аппараты

Политика print

Административная реформа и сокращение количества чиновников в России - это давняя и довольно болезненная тема. Давняя потому, что о ней говорят с начала нулевых, если не раньше. В том числе, говорит и президент РФ Владимир Путин постоянно упоминая, что нужно сокращать уровень бюрократизации и прекращать «бюрократический футбол». А болезненная потому, что несмотря на эти инициативы, количество чиновников в России неуклонно растёт. Растёт при этом так, что до конца не поддаётся учету даже Росстата.

Как и почему растут чиновничьи аппараты. 403927.jpeg

И, кстати, в последние годы возрастает именно региональный сегмент чиновничества. К примеру, по данным на конец 2018 года, в России на ниве госуправления служило 991 600 государственных гражданских и муниципальных служащих. Но это только служащие без персонала типа секретарш, шоферов и уборщиц, и прочего персонала.

При этом, большинство из этих чиновников, 850,4 тысячи человек относятся к исполнительной ветви власти. При этом, по некоторым данным, чиновников в РФ больше чем в РСФСР. По словам министра финансов Антона Силуанова, сказанным в 2014 году, «по численности занятых в бюджетном секторе в расчете на 1 тысячу жителей Россия опережает наиболее развитые страны, входящие в ОЭСР, в 1,4 раза, а страны со средним уровнем развития - в 2,5 раза. У нас более раздутая бюджетная сеть, даже по сравнению с советским периодом».

Нельзя сказать, что попытки как-то изменить ситуацию не предпринимаются. Тот же Путин периодически подписывает указы о сокращении численности федеральных министерств и ведомств. Грядёт очередная реформа в этом направлении, которую в ряде СМИ уже назвали «гильотиной для чиновников». Суть её в сокращении госслужащих в ряде федеральных органов власти на 10-15%. Но помимо федерального чиновничества есть у нас и региональные государственные служащие, штат которых растет.

Кстати, логично, что огромный процент этих служащих сосредоточен в Москве. И, что интересно, с приходом губернатора МО Андрея Воробьёва темпы роста количества чиновников в регионе увеличились в разы. Как пишут ряд изданий, «В 2013 начинается эра правления А. Воробьёва и количество служащих возросло почти на 30 тысяч человек и составило в 2015 году 86 375, это абсолютный рекорд за всё время существования Московской области».

В итоге в Московской области пришлось даже инициировать муниципальную реформу для сокращения чиновничьего аппарата. И она даже некоторое время работала «как надо». Например, к 2016 году количество госслужащих сократилось до 78 736 человек. Но потом снова «что-то пошло не так».

Как пишет канал «Незыгарь», «административную реформу в Московской области (создание городских округов) губернатор Воробьев объяснял экономией средств и сокращением чиновников.

До создания Одинцовского городского округа в администрации района был руководитель и у него в подчинении 9 заместителей, 12 управлений, 4 комитета, 10 отделов.

Теперь в администрации городского округа 12 заместителей, 16 управлений, 7 отделов, 4 комитета, плюс добавился еще управляющий делами, служба контроля исполнения поручений и 17 территориальных управлений, где тоже в полном объеме оставили весь штат, хотя точно заберут часть полномочий».

То есть, это еще как минимум, сотня-полторы новых государственных служащих, которые будут получать бюджетные деньги. Да и сама реформа с формированием новых административных единиц - это тоже немалые деньги и тоже из бюджета. Иными словами, получается какая-то очень странная экономия средств и не менее странное сокращение чиновников на местах.

Кстати, это не первый подобный «финт» господина Воробьёва. В 2018 году он уже увеличивал непосредственно свой аппарат. Тогда было создано два новых региональных министерства и увеличилось количество замов губернатора.

И в этой связи, вспоминая последую Прямую линию с Путиным и его слова о том, что «если мы сейчас возьмем и резко понизим уровень зарплат чиновников, министров или руководителей крупных госкомпаний, мы просто не найдем достаточно квалифицированных кадров - они разбегутся по частным конторам или за границу уедут», хочется спросить, а может, не страшно, что уедут?

Просто их, чиновников в России сейчас столько, что от пары-тройки тысяч уехавших и ушедших, наверное, ничего особо не изменится. Потому что пока мы видим обратную картину, когда чиновников в стране становится всё больше невзирая даже на федеральные инициативы, направленные на их сокращение.   

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы бедность зарплаты чиновники андрей воробьев московская область
Обсудить
Актуальная аналитика
Политика. Новости и аналитика
Как и почему растут чиновничьи аппараты
Православие
Даниил, толкователь снов и укротитель львов
Путешествия
Три захватывающих дух места в Перу, которые нельзя пропустить
Новости Все >
Порошенко заявил о близящемся "ползучем пророссийском реванше"
В пресс-службе губернатора Усса объяснили его слова о "качании прав"
ВЦИОМ: треть россиян верят в приметы
Дональд Трамп планирует оставить в Афганистане разведку
Карьеру баскетболиста Батлера сравнили с путем убийцы Версаче
Депутат Латвии: Памятник освободителям – атрибут российской идеологии
Чехия аннулировала запрет на полеты российских авиакомпаний
Турция может сделать выбор в пользу российских истребителей
За пост главы Ставрополья намерены бороться шесть человек
Екатеринбург выбран столицей Универсиады-2023
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье и профилактика
Подъем по лестнице может стать индикатором проблем с сердцем у человека

Ученые из Испании после многолетних исследований заявили, что в случае, если человек не способен без передышки подняться на четыре лестничных пролета - он страдает сердечными заболеваниями.

Подъем по лестнице может стать индикатором проблем с сердцем у человека
Чем полезен иван-чай
Здоровье и профилактика
Чем полезен иван-чай
Здоровье и профилактика
Симптомы нехватки магния в организме
Теннис. Новости
На вечеринке теннисистки Левашовой умер 17-летний спортсмен
Новости Украины
Политолог: команда Зеленского проявляет "политическую шизофрению"

России нет смысла всерьез рассматривать заявление главы офиса президента Украины о том, что русский язык мог бы получить статус регионального в Донбассе.

Политолог: команда Зеленского проявляет "политическую шизофрению"
Грузинская джазовая певица отказалась выступать в России
Новости Грузии
Грузинская джазовая певица отказалась выступать в России
Путешествия
Big Seven Travel: туристы считают украинцев самой сексуальной нацией
Политика. Новости и аналитика
Подписи за Соболь подделывали в московской квартире
Азия
The Sun: жена премьера ОАЭ взяла $39 млн и сбежала с детьми в Германию

На публике ее не видели с февраля текущего года, напоминает таблоид Великобритании.

The Sun: жена премьера ОАЭ взяла $39 млн и сбежала с детьми в Германию
Власти хотят контролировать все траты россиян
Деньги
Власти хотят контролировать все траты россиян
Власть
В Госдуме раскритиковали идею МЭР о контроле доходов и расходов россиян
Политика. Новости и аналитика
Подписи за Соболь подделывали в московской квартире
Любовь Степушова Либеральный мир не нашел убедительного ответа Путину Любовь Степушова Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 12 Владимир Губарев Рустем Сафронов США репрессивны в отношении половой морали Рустем Сафронов
Комментарии
На вечеринке теннисистки Левашовой умер 17-летний спортсмен
Политолог: команда Зеленского проявляет "политическую шизофрению"
Политолог: команда Зеленского проявляет "политическую шизофрению"
Политолог: команда Зеленского проявляет "политическую шизофрению"
На Украине планируют разблокировать "Одноклассники" и "ВКонтакте"
Зюганов назвал позорным явлением для РФ рост долгов за услуги ЖКХ
Губернатор увидел у жителей залитого Канска желание "качнуть права"
Кремль призвал МВД прекратить массово штрафовать за оскорбление власти
Литва откроет "школу Абвера" в Клайпедском госуниверситете
Пострадавшие от наводнения в Тулуне пожаловались на равнодушие людей
Пострадавшие от наводнения в Тулуне пожаловались на равнодушие людей
Big Seven Travel: туристы считают украинцев самой сексуальной нацией
Всемирный совет по золоту обвинил Россию и Китай в слишком больших запасах драгметалла
Политолог: команда Зеленского проявляет "политическую шизофрению"
Политолог: команда Зеленского проявляет "политическую шизофрению"
Женщина подожгла вышку сотовой связи, посчитав ее опасной для здоровья
Кандидат в МГД накрыл "ферму" по подделке подписей за Гудкова
МИД РФ предложил США обменять арестованных американцев на Ярошенко
Женщина подожгла вышку сотовой связи, посчитав ее опасной для здоровья
Женщина подожгла вышку сотовой связи, посчитав ее опасной для здоровья
Пострадавшие от наводнения в Тулуне пожаловались на равнодушие людей
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ