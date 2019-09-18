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Автор Василий Амирджанов

Судья Криворучко вывихнул российское правосудие

Общество print

Государство приговором актёру Павлу Устинову снова выстрелило само в себя. Попало ли оно себе в ногу, в вывихнутую руку или в более интимное место — покажут ближайшие дни, а может, и недели.

Судья Алексей Криворучко наказал подсудимого на 3,5 года колонии за то, что омоновец вывихнул себе руку. Проблема не в том, что мягкий приговор мог бы выглядеть поощрением рукоприкладства в отношении правоохранителей. Проблема в осуждении гражданина за то, чего он не совершал, причем он был готов доказать это в суде, но ему не позволили этого сделать.

Волна возмущения, как в случае подброса полицейскими наркотиков журналисту Ивану Голунову, объединила в оценках происходящего людей различных политических взглядов. Замечу, что уже наблюдается интересный тренд, когда всё чаще в обществе обсуждается не кто "красный", "белый" или "серо-буро-малиновый", а общечеловеческие моменты.

Состязательность судебного процесса обеспечивается возможностью обеих сторон представить суду своё видение произошедшего и подкрепить его доказательствами.

Не нужно быть большим экспертом, чтобы, посмотрев видео, на котором запечатлено задержание Павла Устинова у станции метро "Пушкинская", сделать очевидные выводы. Человек даже и близко не находился около групп протестующих граждан. Более того, он не выкрикивал никаких лозунгов, потому что просто копался в своём смартфоне.

В какой-нибудь "разоблачительной" программе на федеральном ТВ эксперты уровня ток-шоу могут конечно сообщить, что видео смонтировано или коварные провокаторы специально ждали задержания ОМОНом Устинова, чтобы поднять шум.

К разочарованию сторонников версии заговора, всё опубликованное видео снято одним махом, без склеек и разных точек. А попал в кадр Устинов только из-за того, что авторам видео было интересно, за кем ринулась задорная группа росгвардейцев. Оказалось, что за актёром, который от внезапности и удивления настолько опешил, что даже не сразу сообразил, что произошло.

На видео отчётливо видно, что Устинов не наносил никаких ударов росгвардейцам. Да, он пытался увернуться и убежать. Несколько омоновцев так активно пытались его свинтить, что один из них вывихнул себе плечо. Именно с такой формулировкой, что сам себе, были и новостные сообщения в тот день.

Позднее, по собственному ли душевному порыву, по настойчивой ли просьбе начальства, росгвардеец призвал Устинова к ответу. Обратился в суд, хотя, насколько известно, в Росгвардии принято вызывать обидчиков на дуэль и записывать по этому поводу торжественные и решительные видеоролики.

Видимо, омоновцу стало досадно, что во время избиения правоохранителями лежащий на тротуарной плитке Павел Устинов не предупредил силовика, что возможен вывих от непомерного усердия. И правда, мог бы хорошо поставленным театральным голосом попросить стража порядка: "Береги руку, Сеня!"

Пикантность ситуации с задержанием Павла Устинова ещё и в том, что он сам не так давно был тем самым росгвардейцем и стоял в оцеплении во время матчей чемпионата мира по футболу, прошедшего в России.

Суд отказался принять в качестве доказательства невиновности Павла Устинова видео, с которым ознакомились за короткий промежуток времени сотни тысяч пользователей интернета. А в телевизоре обычная "карта вин" — грядущая диктатура на Украине, Трамп, военные учения, призывы президента к подчинённым заботиться о людях и тесты ДНК для тех, кто не знает, откуда берутся дети.

Нет вообще никаких сообщений в федеральных СМИ о протесте российских актёров, массово записавших видеообращения с осуждением произвола. Коллеги по цеху Павла Устинова, от молодых актёров до прославленных мэтров, говорят об одном и том же — такое не должно случаться в России, и констатируют, что от полицейского и судебного произвола никто не застрахован.

Четыре топовых московских театра уже стали во время финального выхода на поклон обращаться к своим зрителям, чтобы те обратили внимание на откровенное беззаконие. Режиссёры, журналисты, простые граждане присоединились к требованию настоящего правосудия, а не криворукой пародии уровня печально знаменитых сталинских "троек".

Десятки русских православных священнослужителей выступили с открытым письмом с требованием закрыть так называемое "московское дело" о митингах и шествиях, по которому уже вынесены обвинительные приговоры, и освободить осуждённых. Сбор подписей священнослужителей Русской православной церкви продолжается.

Нет, это не сиюминутный панический выхлоп. Критическая масса копилась давно, в том числе и благодаря истории с "народной статьёй" про наркотики, по которой полицейские приняли Ивана Голунова.

К списку претензий к властям прибавились и история с выборами в Мосгордуму, и сломанные конечности граждан, которые либо участвовали в уличных протестах, либо оказались не в то время и не в том месте и крепко огребли от похорошевших правоохранителей.

Одно дело, когда крушат автобусные остановки, витрины магазинов и кафе. Другое — когда просто идут и несут листы бумаги в руках. К чему такая жестокость? Чтобы обозлить людей в и без того тяжёлое время, даже тех, кто ни разу не выходил на акции протеста? Или власти проводят эксперимент на толерантность к лютой несправедливости?

Трансформируется ли протестная волна, поднятая актёрским цехом, в цунами — вопрос. Но то, что с каждым часом молчаливого бездействия будет падать репутация власти в глазах граждан — сомнений нет.

Репутацию не купишь, как невозможно заставить думать или радоваться чему-либо. Она зарабатывается трудом и отражает уровень доверия государству со стороны его граждан. Даже очередное переформатирование учреждений статистики или создание ещё одной телевизионной программы про "поговорить" не решит проблемы.

В конечном счёте такие эксперименты с гражданами с проверкой "на слабо" могут настолько подорвать государственность, что от полученного результата обалдеют даже все существующие и вымышленные враги России.

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Темы суд омон митинг голунов павел устинов алексей криворучко
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