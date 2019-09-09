Жириновский пообещал провести "хабаровизацию всей страны"

ЛДПР проведет "хабаровизацию всей страны", заявил лидер партии Владимир Жириновский.

На своей странице в одной из соцсетей политик назвал блестящими результаты либерал-демократов в Хабаровском крае - абсолютное большинство в региональном и городском парламентах, победа на выборах мэра Комсомольска-на-Амуре. На губернаторских выборах, по его словам, голосов за представителей ЛДПР отдано на полмиллиона больше, чем за кандидатов от КПРФ.

Парламентарий отметил, что триумфальное шествие ЛДПР началось на Дальнем Востоке и пойдет по всей стране.

"Когда представители ЛДПР придут наверх, к нам не будет никаких претензий. Мы - не революционеры. Мы не будем врываться в кабинеты власти, мы займем их после того, как они опустеют", - отметил Жириновский.

Напомним, Хабаровская городская дума по итогам прошедших вчера выборов полностью сменила состав. 34 мандата из 35 достались кандидатам от ЛДПР, один - представителю "Справедливой России".

ЛДПР также получила большинство мест в гордуме Комсомольска-на-Амуре. Мэром города стал ее представитель Александр Жорник.

Источник фото: сайт ЛДПР

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