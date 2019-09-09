В Кремле прокомментировали результаты выборов

Результаты выборов в Мосгордуму свидетельствуют о том, что размышления политологов о "протестном голосовании" не подтвердились.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос представителей СМИ, связана ли потеря "Единой Россией" части мест в столичном парламенте с акциями протеста.

По его словам, в целом кампания оказалась успешной для партии власти. "Выборы прошли достаточно ровно", - отметил он.

Представитель Кремля добавил, что все участвовавшие в выборах партии и кандидаты сделают свои выводы и извлекут уроки, они помогут им подготовиться к следующим избирательным кампаниям.

Напомним, в России в воскресение выборы разного уровня прошли в 85 регионах. Их выиграли все временно исполняющие обязанности глав регионов и действующие руководители. Вторых туров не будет.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что партия "жахнула на этих выборах всех" и что прогнозы о ее проигрыше рассыпались.

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