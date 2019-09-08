Единый день голосования в России: главное

Из некоторых российских регионов в единый день голосования поступают сообщения о нештатных ситуациях. В движение "Голос" поступило около тысячи обращений о замеченных нарушениях на выборах. Ранее об этом сообщала "Правда.Ру".

Нападение в Санкт-Петербурге

За несколько часов до начала выборов в северной столице России неизвестные напали на двух членов избирательных комиссий. Женщину облили зеленкой, когда она выходила из дома. Как ей объяснили сами нападавшие, это "неумение договариваться". Второго члена комиссии просто избили на улице.

Обстрелян автобус в Туве

Ранее об этом инциденте рассказывала "Правда.Ру". На границе Тувы и Красноярского края был обстрелян из огнестрельного оружия автобус с наблюдателями и журналистами. Об инциденте уведомили министра МВД Владимира Колокольцева. По предварительным данным, неизвестные на лошадях прострелили автобусу колеса.

Позже МВД Тувы опровергло данную информацию. При осмотре транспортного средства не были обнаружены следы от пуль, а два передних колеса автобуса были проколоты. Более того, полицейские сообщили, что пассажиры автобуса не являются официально зарегистрированными наблюдателями в Республике Тува.

Пожар на Сахалине

В Невельске и Долинске Сахалинской области одновременно загорелись здания, в которых были расположены Участковые избирательные комиссии. На ход выборов это не повлияло.

Бланки из-под скатерти в Хабаровске

Хабаровские наблюдатели сообщили, что стали свидетелями "секретного голосования". Некоторым избирателям выдавались бюллетени, спрятанные под красную скатерть стола.

Массовые нарушения в Тюменской области

Из Тюменской области поступает большое количество жалоб от наблюдателей. Они жалуются на массовые нарушения в ходе избирательного процесса. В частности, главы комиссий не оглашают информацию о явке, о количестве полученных бюллетеней, препятствуют работе наблюдателей, закрывая им обзор и запрещая проводить аудио- и видеосъемку, а также ограничивают передвижение наблюдателей по участку.

Также жители России сообщают о роботах-обзвонщиках, которые агитируют голосами Владимира Путина и Алексея Навального.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что ЦИК планирует создать реестр дезинформаторов по итогам единого дня голосования.

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Обновлено в 13:29 (опровергнута информация о нападении на автобус с наблюдателями в Туве)