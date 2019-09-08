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Источник Правда.Ру

Явка на электронное голосование в МГД на 9:00 составила 23%

Россия » Центр » Москва print

Глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов раскрыл явку избирателей на электронном голосовании в Мосгордуму по состоянию на 9:00. Об этом Венедиктов написал в своем телеграм-канале.

По словам Венедиктова, в 9:00 явка избирателей на электронных выборах в Мосгордуму составила 23%. Глава Электронного штаба Илья Массух также сообщал, что на онлайн-голосование записались 11228 человек. В Москве проводится эксперимент по голосованию в электронном режиме. В эксперименте участвуют всего три избирательных участка.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о досрочных выборах в Мосгорудуму, которые проходили с 28 августа по 7 сентября. 

В этот период отдать свой голос за наиболее понравившегося кандидата можно было с понедельника по пятницу с 16:00 до 20:00, в субботу и воскресенье - с 10:00 до 14:00. В Мосгоризбиркоме отметили, что для того, чтобы проголосовать досрочно, нужна уважительная причина, например, отпуск, командировка, учебная необходимость и др. Ее избиратель обязан указать в заявлении.

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Темы штаб явка онлайн выборы москва мосгордума венедиктов электронное голосование
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Явка на электронное голосование в МГД на 9:00 составила 23%
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