Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

Президент России Владимир Путин посетил избирательный участок в Российской академии наук, чтобы принять участие в голосовании в Мосгордуму. После того, как глава государства опустил бюллетень в урну, журналисты спросили, не хотелось бы ему увидеть большее количество кандидатов.

Владимир Путин ответил, что на первом месте стоит далеко не количество кандидатов, а качество их работы после избрания.

"В некоторых странах есть очень много кандидатов в парламент, но увы, от этого мало что зависит. Важно не сколько, важно - какого качества", - заявил российский лидер.

Также журналисты спросили его, знает ли он лично кандидата, за которого отдал голос. Владимир Путин ответил, что лично не знает кандидата, за которого проголосовал, однако надеется, что это достойный человек.

Напомним, 8 сентября определен в качестве единого дня голосования. Сегодня выборы разного уровня проходят в 85 российских регионах.

Ранее "Правда.Ру" публиковала явку по состоянию на 9:00 на электронных выборах в Мосгордуму.

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