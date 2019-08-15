Досрочное голосование на выборах в МГД начнется 28 августа

Досрочно проголосовать на выборах депутатов Мосгордумы в территориальных избиркомах жители столицы смогут с 28 августа по 7 сентября.

В этот период отдать свой голос за наиболее понравившегося кандидата можно будет с понедельника по пятницу с 16:00 до 20:00, в субботу и воскресенье - с 10:00 до 14:00.

В Мосгоризбиркоме отметили, что для того, чтобы проголосовать досрочно, нужна уважительная причина, например, отпуск, командировка, учебная необходимость и др. Ее избиратель обязан указать в заявлении.

Сегодня также стало известно, что семь избирательных участков в день выборов будут работать с 6:00, чтобы могли проголосовать сотрудники Росгвардии. Время начала трансляции видеонаблюдения с них определят позже.

Выборы состоятся 8 сентября. Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам.

Напомним, в этом году впервые будет проведен эксперимент по дистанционному электронному голосованию. Он пройдет в трех округах столицы, которые выбрали сами горожане.

Источник фото: Правда.ру

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