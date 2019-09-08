В движение "Голос" направлены около тысячи жалоб на нарушения в выборах

Движение "Голос", занимающееся защитой прав избирателей, сообщило о том, что приняло около тысячи жалоб о нарушении выборного процесса по всей территории России. Представители движения отмечают, что это уже больше, чем было зарегистрировано в единый день голосования в 2018 году.

Наибольшее количество обращений поступило из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. По мнению экспертов "Голоса", количество жалоб увеличилось из-за роста административного давления. Наиболее частым нарушением правил голосования оказалось массовое надомное голосование.

Напомним, "Правда.Ру" сообщала о петербургском омбудсмене, который сообщил о нарушениях при подготовке к муниципальным выборам. Речь идет о МО Сосновское и муниципальном округе No 15. Отмечается, что там избиркомы приняли решение о назначении выборов, а необходимые документы прислали в горизбирком только через несколько дней после этого. По закону они должны были это сделать в течение суток.

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