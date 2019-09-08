Ранее стало известно об обстреле автобуса с наблюдателями и журналистами в Туве. Полиция провела осмотр транспортного средства и не нашла следов нападения. В частности, в корпусе автобуса и колесах не были обнаружены отверстия от пуль. Два передних колеса транспортного средства были проколоты.
Полицейские потребовали объяснений от пассажиров автобуса. Они предоставили видеозаписи, на которых видно 3 всадника, около пяти пеших человек и одну машину. При этом, в руках у людей и всадников не было никакого оружия. Более того, по информации МВД, пассажиры автобуса не являются официально зарегистрированными наблюдателями в Республике Тува.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что полицейские в Туве начали проверку сообщений об обстреле автобуса с наблюдателями. Информация о нападении была передана лично министру МВД Владимиру Колокольцеву.
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