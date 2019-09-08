Вечером 7 сентября на границе Тувы и Красноярского края неизвестные обстреляли из огнестрельного оружия автобус, в котором находились наблюдатели и журналисты. Нападавшие использовали лошадей в качестве транспортных средств. Они прострелили колеса автобуса и повредили его.
Никто из пассажиров транспортного средства не пострадал. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Натаров. По его словам, информация о нападении была передана лично министру МВД Владимиру Колокольцеву. Региональное отделение МВД собирает информацию об инциденте.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала мнение зампредседателя ЦИК РФ Леонида Ивлева, который считает, что поправки в законодательство могут защитить наблюдателей от самоуправства избиркомов.
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Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Поведение большинства людей на земле контролируется паразитами. Есть определенная ирония в том, что венец эволюции управляется простейшими организмами, которые могут заставлять своих носителей выполнять действия необходимые для реализации жизненного цикла паразита. При этом сам носитель предпринимает эти действии как бы по собственной воле.