МВД Тувы проверяет информацию о нападении на автобус с наблюдателями

Вечером 7 сентября на границе Тувы и Красноярского края неизвестные обстреляли из огнестрельного оружия автобус, в котором находились наблюдатели и журналисты. Нападавшие использовали лошадей в качестве транспортных средств. Они прострелили колеса автобуса и повредили его.

Никто из пассажиров транспортного средства не пострадал. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Натаров. По его словам, информация о нападении была передана лично министру МВД Владимиру Колокольцеву. Региональное отделение МВД собирает информацию об инциденте.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала мнение зампредседателя ЦИК РФ Леонида Ивлева, который считает, что поправки в законодательство могут защитить наблюдателей от самоуправства избиркомов.

Читайте также:

В США боятся пускать на выборы "подозрительных наблюдателей" из России