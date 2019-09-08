Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала о том, как ведомство планирует бороться с дезинформацией о выборах в Мосгордуму. По ее словам, ЦИК подготовит список дезинформаторов "пофамильно", которые распространяют ложную информацию о ходе избирательного процесса.
"По итогам выборов сделаем "доску антипочета", в которую войдут все вруны, лжецы и дезинформаторы. Виновных будем называть пофамильно. Организации также не уйдут от ответственности", - заявила Памфилова.
Глава ЦИК отметила, что если информация подтвердится, то источник поблагодарят и перенесут на "доску почета". Памфилова обратила особое внимание коллег на необходимость внимательного мониторинга и моментальной реакции на происходящее в единый день голосования.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала комментарий Эллы Памфиловой относительно требования отправить главу МГИК в отставку. Ранее об этом заявил депутат Госдумы, первый секретарь московского горкома КПРФ Валерий Рашкин.
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