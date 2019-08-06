Глава ЦИК Элла Памфилова прокомментировала намерение КПРФ добиться отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.
Напомним, ранее об этом заявил депутат Госдумы, первый секретарь московского горкома КПРФ Валерий Рашкин. По его словам, в настоящее время готовится заявление кандидатов в депутаты столичного парламента от партии. Завтра его вручат Памфиловой.
Она, в свою очередь, сказала, что это заявление считает странным. В нем, добавила председатель ЦИК, также есть требование освободить всех от уголовной ответственности и реформировать избирательную систему.
Она отметила, что Рашкин много лет работает в Госдуме, но не знает основ избирательных законов. ЦИК не может отправить в отставку главу избиркома субъекта РФ, это касается и Москвы. Он может покинуть пост добровольно, или же его имеет право отправить в отставку сам МГИК, заключила Памфилова.
Источник фото: Правда.ру
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