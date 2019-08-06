Памфилова прокомментировала требование отставки главы МГИК

Глава ЦИК Элла Памфилова прокомментировала намерение КПРФ добиться отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

Напомним, ранее об этом заявил депутат Госдумы, первый секретарь московского горкома КПРФ Валерий Рашкин. По его словам, в настоящее время готовится заявление кандидатов в депутаты столичного парламента от партии. Завтра его вручат Памфиловой.

Она, в свою очередь, сказала, что это заявление считает странным. В нем, добавила председатель ЦИК, также есть требование освободить всех от уголовной ответственности и реформировать избирательную систему.

Она отметила, что Рашкин много лет работает в Госдуме, но не знает основ избирательных законов. ЦИК не может отправить в отставку главу избиркома субъекта РФ, это касается и Москвы. Он может покинуть пост добровольно, или же его имеет право отправить в отставку сам МГИК, заключила Памфилова.

Источник фото: Правда.ру

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