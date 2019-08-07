Памфилова допустила возможность вынесения вотума недоверия главе МГИК

Глава ЦИК Элла Памфилова допустила возможность вынесения вотума недоверия главе Мосгоризбиркома Валентину Горбунову.

Сегодня на встрече с кандидатами в депутаты Мосгордумы от КПРФ, которые требуют его отставки, она заявила, что не может снять его с должности прямым указанием. Можно лишь выразить недоверие, если члены Центризбиркома это поддержат.

К такому решению готовиться надо очень серьезно, подчеркнула Памфилова. По ее словам, нужно разобраться с деятельностью всех окружных комиссий и сделать серьезные выводы, так как "это назрело".

Глава ЦИК добавила, что Горбунов работает в МГИК 26 лет, и это "более чем достаточно". Она рассказала, что уже обращалась с таким вопросом к мэру столицы Сергею Собянину.

Первый секретарь Московского горкома КПРФ Валерий Рашкин передал Памфиловой подписанную 45 кандидатами в городской парламент от партии жалобу на Мосгоризбирком. Однако она отметила, что до выборов радикальных решений никто принимать не будет.

Источник фото: Правда.ру

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