Если близкий человек простудился или заболел гриппом, дайте ему кружку имбирного чая с мёдом, чтобы помочь ему выздороветь.
Соскоблите кожицу с имбиря. Нарежьте имбирь, добавьте в воду и доведите до кипения. Накройте кастрюлю. Выключите плиту и дайте чаю настояться 5 минут. Настаивайте дольше, если хотите более крепкий чай, затем добавьте мёд. Перед подачей разлейте чай в кружки и украсьте ломтиком лимона.
После введения западных санкций и ограничения импорта нефтепродуктов, Россия переориентировала рынок сбыта своих энергоресурсов, сделав Турцию основным направлением поставок.