Пряный имбирный чай с мёдом: для укрепления иммунитета. Полезный напиток от простуды и гриппа!

Имбирный чай с мёдом: от гриппа и простуды

0:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Если близкий человек простудился или заболел гриппом, дайте ему кружку имбирного чая с мёдом, чтобы помочь ему выздороветь.

Фото: flickr.com by Veganbaking.net is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

Кусочек свежего имбиря

2 чашки воды

1 столовая ложка мёда

1 большой лимон

Приготовление

Соскоблите кожицу с имбиря. Нарежьте имбирь, добавьте в воду и доведите до кипения. Накройте кастрюлю. Выключите плиту и дайте чаю настояться 5 минут. Настаивайте дольше, если хотите более крепкий чай, затем добавьте мёд. Перед подачей разлейте чай в кружки и украсьте ломтиком лимона.