В Совфеде сообщили о попытках США вмешаться в выборы в Мосгордуму

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета нашла признаки вмешательства США в выборы в Мосгордуму. Об этом заявил сегодня ее глава Андрей Климов.

По его словам, признаки внешнего вмешательства в суверенные дела России есть в акциях протеста, прошедших в Москве.

Ранее говорилось, что США и их сторонники попробуют воспользоваться выборами в столичный парламент для организации провокаций и попыток влияния, напомнил сенатор. Предположения о том, что провокации проходили при поддержке извне, подтвердились, отметил он.

Член СФ констатировал, что некоторые иностранные СМИ недобросовестно освещали предвыборную кампанию, ряд дипломатов допустили "неприемлемые" действия.

Климов добавил, что в митингах участвовали люди, проходившие подготовку за рубежом и получавшие оттуда деньги.

На основании рассмотрения материалов планируется разработать предложения о пресечении любых попыток вмешательства в суверенные дела нашей страны, заключил сенатор.

Источник фото: сайт "Единой России"

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