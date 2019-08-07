Зюганов поддержал расследование вмешательства в российские выборы

Геннадий Зюганов поддержал идею о созыве внеочередного заседания Совета Госдумы для создания рабочей группы, которая изучит попытки вмешательства в российские выборы.

Он предложил провести его 19 августа. По словам лидера КПРФ, это касается кампании не только в Москве, но и в других городах.

Политик рассказал, что на сайте американского посольства видел материалы, которые относятся к акции, прошедшей в столице 3 августа. Он отметил, что там опубликованы маршруты, точки сбора, каналы финансирования. Только по одному счету был направлен почти миллиард рублей, констатировал лидер коммунистов.

Сложившаяся ситуация, добавил он, требует рассмотрения также на уровне кабмина и Совета безопасности РФ.

Напомним, рассмотреть вопрос о создании в Госдуме рабочей группы по изучению материалов о попытках вмешательства в выборы в РФ накануне предложил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

Источник фото: Правда.ру

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