Госдума проведет расследование вмешательства во внутренние дела России

Госдума проведет расследование вмешательства других стран во внутренние дела России. Об этом сегодня представителям СМИ заявил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

По его словам, ЕР поддерживает предложение парламентской оппозиции о расследовании и создании для этого специальной комиссии. Законодательство РФ и регламент Думы это позволяют.

Исаев напомнил, что Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы в других государствах, но доказано это не было ни разу. Поэтому теперь наша страна имеет и юридические, и моральные основания для парламентского расследования вмешательства в избирательную кампанию, подчеркнул он.

Его итоги будут представлены общественности.

Напомним, ранее сегодня лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил 19 августа провести заседание Совета Госдумы для рассмотрения вопроса о создании рабочей группы для проведения указанного расследования.

Источник фото: сайт Госдумы

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