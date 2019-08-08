В кузбасском городе Мыски избрали нового мэра

Совет народных депутатов города Мыски Кемеровской области избрал мэром Евгения Тимофеева. До настоящего времени он занимал пост председателя парламента.

Избрание происходило путем открытого голосования, сообщается на сайте администрации города. Церемония вступления в должность должна состояться не позднее чем через 15 дней со дня опубликования решения.

С 2013 года главой города был Дмитрий Иванов. Он написал заявление об отставке после схода грунта на разрезе "Кийзасский", 18 июня депутаты ее приняли. Врио градоначальника был его первый зам по городскому хозяйству и строительству Евгений Капралов.

В начале июня с отвала разреза "Кийзасский" оползень сошел в реку Большой Кийзас, перекрыл около 800 метров в ее русле, повредил опоры линии электропередачи.

Иванов решил покинуть свой пост после встречи с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым, посвященной этому ЧП.

Источник фото: Правда. ру

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