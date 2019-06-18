Совет народных депутатов кузбасского города Мыски приняли решение об отставке мэра Дмитрия Иванова.
Заявление чиновник написал сам, народные избранники досрочно прекратили его полномочия. Врио градоначальника стал его первый зам по городскому хозяйству и строительству Евгений Капралов, сообщили в горадминистрации.
О том, что Иванов намерен уволиться после схода грунта на разрезе "Кийзасский", сообщалось 13 июня. Такое решение он принял по итогам серьезного разговора с губернатором Сергеем Цивилевым.
На встрече глава региона предупредил, что в вопросах экологических интересов местных жителей будет принимать очень жесткие решения, в том числе и кадровые.
К Иванову был целый ряд претензий. Кроме ЧС на разрезе, речь идет об экологической проблеме, возникшей в 2018-м в данном населенном пункте из-за перевозки угля и сбросов в воду отходов.
Источник превью: Правда.ру
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