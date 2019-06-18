Депутаты приняли отставку главы кузбасского города Мыски, покинувшего пост после оползня

Совет народных депутатов кузбасского города Мыски приняли решение об отставке мэра Дмитрия Иванова.



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Заявление чиновник написал сам, народные избранники досрочно прекратили его полномочия. Врио градоначальника стал его первый зам по городскому хозяйству и строительству Евгений Капралов, сообщили в горадминистрации.

О том, что Иванов намерен уволиться после схода грунта на разрезе "Кийзасский", сообщалось 13 июня. Такое решение он принял по итогам серьезного разговора с губернатором Сергеем Цивилевым.

На встрече глава региона предупредил, что в вопросах экологических интересов местных жителей будет принимать очень жесткие решения, в том числе и кадровые.

К Иванову был целый ряд претензий. Кроме ЧС на разрезе, речь идет об экологической проблеме, возникшей в 2018-м в данном населенном пункте из-за перевозки угля и сбросов в воду отходов.

Источник превью: Правда.ру

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