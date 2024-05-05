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"Еще работать и работать": Регина Тодоренко показала свою фигуру в нижнем белье

Регина Тодоренко поделилась результатами своего похудения после вторых родов

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Шоу-бизнес

33-летняя телеведущая и певица Регина Тодоренко, мама двух сыновей, активно возвращается к форме после вторых родов.

Регина Тодоренко поделилась результатами своего похудения после вторых родов
Фото: инстаграм аккаунт Регины Тодоренко

Ведущая "Новой Фабрики звезд" и ее супруг, 38-летний певец Влад Топалов, воспитывают 5-летнего Майкла и полуторагодовалого Мирослава.

Недавно Регина поделилась в своем блоге промежуточными результатами своего похудения, публикуя фотографии в нижнем белье и без макияжа, выражая удовлетворение своими достижениями и заявляя о необходимости дальнейшей работы над собой.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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