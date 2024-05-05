"Еще работать и работать": Регина Тодоренко показала свою фигуру в нижнем белье

Регина Тодоренко поделилась результатами своего похудения после вторых родов

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

33-летняя телеведущая и певица Регина Тодоренко, мама двух сыновей, активно возвращается к форме после вторых родов.

Фото: инстаграм аккаунт Регины Тодоренко

Ведущая "Новой Фабрики звезд" и ее супруг, 38-летний певец Влад Топалов, воспитывают 5-летнего Майкла и полуторагодовалого Мирослава.

Недавно Регина поделилась в своем блоге промежуточными результатами своего похудения, публикуя фотографии в нижнем белье и без макияжа, выражая удовлетворение своими достижениями и заявляя о необходимости дальнейшей работы над собой.