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Эти виды орхидеи отличаются разнообразием цветов

Три разновидности орхидей

3:51
Садоводство » Комнатные цветы

Цветы орхидей бывают самых разных оттенков, включая белые, пурпурные, розовые, красные, оранжевые, желтые – даже коричневые и зелёные – а также полосатые, пятнистые или с рисунком в виде арлекина.

Три разновидности орхидей
Фото: commons.wikimedia.org by QuazDelaCruz is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Каттлея

Каттлеи известны как букетные орхидеи из-за их широкого использования в индустрии срезанных цветов, десятилетиями украшающих выпускные вечера и свадебные церемонии. 

Считается, что эти сорта легко выращивать в домашних условиях. Они зацветают в конце зимы или ранней весной, и их цветение может длиться месяц.

Цветки каттлеи крупные и эффектные, доступны в оттенках белого, желтого, оранжевого, красного, розового, фиолетового и зеленого. Многие из них ароматны.

Для цветения каттлеям необходима ночная температура, которая на 15-20 градусов ниже дневной. Каттлеи растут симподиально, образуя псевдобульбы, которые помогают растению накапливать воду.

Они могут быть крупными, достигая двух футов в высоту, но есть и мини-каттлеи, которые прекрасно поместятся на вашем подоконнике.

Питательная среда для полива должна содержать крупные частицы, чтобы корни могли легко высыхать. Взрослым растениям следует давать подсохнуть между поливами.

Каттлеи предпочитают более яркое освещение – разместите их у окна, выходящего на южную сторону, где они будут подвергаться яркому непрямому освещению. 

Дендробиум

Иногда называемый “кустовыми орхидеями”, дендробиум - это род, включающий более 1800 различных видов.  Большинство видов этого рода произрастают на деревьях или камнях.

Цветки бывают фиолетовых, розовых, белых, желтых, оранжевых, коричневых и зелёных оттенков, при этом губка обычно отличается по цвету от лепестков и чашелистиков.

Дендробиумы симподиальные и обычно имеют псевдобульбы. Псевдобульбы прямостоячие, а у некоторых видов тонкие, похожие на тростинки.

Листья дендробиумов, как правило, длиннее, чем в ширину, и могут быть продолговатыми, линейными или цилиндрическими. Дендробиумы могут достигать четырех футов в высоту и четырех футов в ширину.

Некоторые из них листопадные, другие вечнозеленые - и обоим видам может потребоваться период покоя, чтобы зацвести.

 Дендробиумы лучше всего переносят яркий непрямой свет и могут быть размещены на слегка затененном южном окне. 

Фаленопсис

Фаленопсис - это род, включающий около 70 различных видов. “Фаллы”, как их обычно называют, обычно считаются самыми простыми орхидеями для выращивания в домашних условиях. Также называемые “орхидеями-мотыльками”, они произрастают в тропической Азии и Австралии.

 Фаллы распускаются зимой из цветоноса несколькими бутонами. Окраска цветков может быть оттенков белого, желтого, розового, красного или лососевого, а цветы иногда имеют полосатый, арлекиновый или пятнистый рисунок.

Орхидеи имеют моноподиальную форму роста, мясистые очередные листья и могут достигать трех футов в высоту.

Они хорошо себя чувствуют при слабом или среднем освещении, их можно размещать на подоконниках, выходящих на восточную сторону, или возле тенистого южного окна. 

Фаллы считаются отличными стартовыми орхидеями из-за их покладистого характера, они хорошо приспосабливаются к средним комнатным условиям

Как ухаживать за орхидеей каттлея после покупки. Как поливать , пересаживать каттлею. Для новичков.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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