Власти в Кузбассе расселят 71 дом после просьбы жителей об убежище в Канаде

В Киселевке (Кузбасс), жители которого обратились к властям Канады с просьбой предоставить им убежище из-за плохой экологической обстановки в родном городе, принято решение расселить жильцов 71 дома. Причина - подземный пожар на месте стихийной свалки.



Подземный пожар в шахте угрожает жителям Киселевска

В настоящее время составляются списки жильцов. В мэрии отмечают, что некоторые граждане не хотят переезжать. Сколько конкретно людей переселят, станет известно в конце текущей недели. Не решено пока также и то, в какие дома они переедут.

Напомним, в начале июня вблизи переулка Малинный начался пожар на несанкционированной свалке на закрытой угольной шахте, очаг находится под землей. Местные жители записали открытое видеообращение к канадскому премьеру Джастину Трюдо с просьбой предоставить им убежище. По их словам, зимой в городе выпадал черный снег, сейчас люди задыхаются, дети не могут подолгу гулять на улице из-за смога и въедливой пыли в воздухе.

Губернатор Сергей Цивилев побывал на месте горящей свалки и поручил переселить людей, а также создать специальную группу для выяснения причин подземного пожара.

Источник превью: сайт администрации Киселевска

Читайте также:

Из Кузбасса в Канаду: почему жители Киселевска пишут письма иностранным политикам