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Из Кузбасса в Канаду: почему жители Киселевска пишут письма иностранным политикам

Политика print

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев поручил администрации Киселевска провести встречу с местными жителями, которые попросили убежища в Канаде. Он указал, что необходимо выслушать претензии людей и отреагировать на них в кратчайшие сроки.


Люди уезжают из города: Угольный холдинг уничтожает экологию Кузбасса

Тревогу в Киселевке забили из-за ситуации с экологией. Его жители жалуются, что из-за добычи угля стремительно растет число больных раком, а дети не могут проводить достаточно времени на улице из-за висящей в воздухе въедливой пыли. Доведенные до отчаяния горожане обратились к генсеку ООН Антониу Гутерришу и непосредственно к премьеру Канады Джастину Трюдо с просьбой о предоставлении статуса беженцев в этой стране. Видео было выложено в соцсетях.

Жители Киселевка также констатировали, что руководство угольного производства не компенсирует наносимый людям ущерб, и многие чиновники тоже приняли позицию угольщиков.

Глава региона, хоть и пообещал помочь, вместе с тем подчеркнул, что проблема очень сложная и решить ее слишком быстро вряд ли удастся. Причиной он назвал то, что город, о котором идет речь, практически целиком стоит на угольных разрезах.

В правительстве Кузбасса заявили, что попытаются разобраться в ситуации совместно с предприятиями. Там также отметили, что жителей регулярно переселяют в дома, которые находятся дальше от разрезов.

Политолог, профессор кафедры истории России института истории, госуправления и международных отношений Кемеровского госуниверситета Александр Коновалов заявил, что происходящее в Киселевске — отголосок начала 30-х годов прошлого века. Тогда шахты находились в центре угольных поселков, и вся инфраструктура строилась вокруг них, а не наоборот. Решение проблемы он видит в рекультивации земель и строительстве дорог в объезд поселков.

Добавим, еще в начале текущего года жители Киселевска выложили в интернет фото улиц с черным из-за угля снегом. Сообщалось, что было возбуждено уголовное дело по статье "загрязнение атмосферы". В ходе проверки было выявлено, что предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ превышена более чем в два раза.

Источник превью: сайт правительства Кемеровской области

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Темы кузбасс экология сергей цивилев
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