Революция в Stellantis: электромобили скоро снова на бензине?

В условиях колебаний спроса на рынке и жестких государственных регуляций производители автомобилей, включая Stellantis, вынуждены искать гибкие решения для сохранения продаж и прибыли.
Финансовый директор Stellantis Натали Найт сообщила, что компания рассматривает возможность добавления бензиновых двигателей в модельный ряд электромобилей в зависимости от рыночного спроса.
Примером служит Jeep Wagoneer S, который может получить бензиновую версию после запуска электрической. Stellantis планирует запустить 25 новых моделей в 2024 году, 18 из которых будут электрическими, но это не исключает возможности их последующей модификации.
Компания также активно разрабатывает гибридные модели, уделяя особое внимание рынку PHEV в США, где лидируют такие модели, как Jeep Wrangler и Dodge Hornet.
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