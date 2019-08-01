На петербургских муниципальных выборах зарегистрировано 370 кандидатов в депутаты от "Яблока".
Избирательный штаб продолжает обжаловать через вышестоящие избиркомы и суды отказы ещё 191 кандидату, сообщается на сайте партии.
Зампредседателя "Яблока" Николай Рыбаков отметил, что пять лет назад оно тоже выдвигало сотни кандидатов, но проблема не в них, а "в системе власти". По его словам, контролируемые избиркомы не регистрируют "яблочников" под любыми предлогами, порой используя "бандитские методы". В 2014-м, добавил он, происходило то же самое, но наказания так никто и не понес.
Глава штаба Максим Кац считает, что партии, возможно, удастся восстановить на выборах большинство кандидатов, снятых под незаконными и абсурдными предлогами.
Ранее "Яблоко" призвало ЦИК не дать сорвать регистрацию оппозиционных кандидатов, а председатель партии Эмилия Слабунова обратилась даже к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить законность на выборах в северной столице.
Источник фото: Правда.ру
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