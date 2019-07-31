В ЦИК поступило несколько коллективных жалоб на работу муниципальных избирательных комиссий Петербурга.
Секретарь ведомства Майя Гришина сообщила, что в данный момент они находятся или в Центризбиркоме, или в судах. В жалобах упоминаются примерно пять муниципальных образований. Они подаются в коллективной форме, поскольку речь идет об отказе в приеме документов у нескольких кандидатов.
Также в ЦИК поступила жалоба на бездействие избиркома Сергиевского МО. Зампред ведомства Николай Булаев предложил принять по нему кадровые решения, он назвал его работу "вызывающей для общества".
Глава Центризбиркома Элла Памфилова в свою очередь выразила надежду, что правоохранительные органы и суды рассмотрят жалобы оперативно, чтобы избиркомам северной столицы "впредь было неповадно и не срывали нам кампанию".
Источник фото: Правда.ру
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