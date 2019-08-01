Петербургский избирком отменил 282 отказа в регистрации кандидатов в депутаты в муниципальных образованиях. Они признаны незаконными.
Это в 11,5 раза больше, чем в 2014 году. 60 кандидатов зарегистрировал сам ГИК.
В текущем году кандидатов на муниципальных выборах выдвинулось на 36% больше, чем 5 лет назад, - 7017. 5310 уже зарегистрировали.
С начала избирательной кампании поступило более 1600 обращений по выборам мундепов. Суды уже приняли более 500 административных исков по делам о нарушениях, допущенными избиркомами.
Несколько коллективных жалоб на работу муниципальных избирательных комиссий северной столицы поступило в ЦИК. В них упоминаются примерно пять муниципальных образований. Жалобы подаются в коллективной форме, поскольку речь идет об отказе в приеме документов у нескольких кандидатов.
Источник фото: Правда.ру
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