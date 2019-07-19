Верховный суд вернул КПРФ на парламентские выборы в Карачаево-Черкесии

Верховный суд России удовлетворил апелляцию КПРФ и вернул список кандидатов от партии на выборы в Народное собрание Карачаево-Черкесии.

Ранее ВС республики отменил регистрацию списка по обращению реготделения "Патриотов России". Партия заявляла о нарушениях, допущенных на конференции КПРФ по утверждению списка.

Сообщалось, что на ней было 56 человек, за утверждение проголосовали 27, а нужно, чтобы больше половины. Также указывалось, что список заверил не уполномоченный на это человек и что на конференции обсуждался список из 75 кандидатов, в избирком был подан из 72, а причины коммунисты не объяснили.

Получив решение суда, избирком региона отказал КПРФ в регистрации списка. В Черкесске и ряде других городов прошли пикеты против данного решения.

Первый секретарь комитета КПРФ в республике Кемал Бытдаев заявил, что коммунисты теперь пересмотрят список и исключат из него некоторых кандидатов. Зампред ЦК партии Юрий Афонин в свою очередь сказал, что коммунисты высоко оценивают свои электоральные перспективы в КЧР.

Источник фото: Правда.ру

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