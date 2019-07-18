Члена КПРФ оштрафовали за митинг против снятия партии с выборов в КЧР

Суд Черкесска оштрафовал первого секретаря комитета КПРФ в Карачаево-Черкесии Кемала Бытдаева за участие в несанкционированном митинге в столице республики. Сумма штрафа составила 10 тысяч рублей.

Решение суда пока в силу не вступило, поэтому его можно обжаловать.

Митинг прошел 15 июля, участие в нем приняли около 100 человек. Акция была организована в знак протеста против решения Верховного суда КЧР о снятии с выборов в Народное собрание списка кандидатов от реготделения КПРФ.

Вчера Бытдаева доставили в отделение полиции, где был составлен протокол об административном правонарушении.

Добавим, суд снял список КПРФ с выборов после обращения партии "Патриоты России". Ее представители указали, что на конференции, на которой утверждали список, было 56 человек, за него проголосовали 27, а по закону необходимо, чтобы список поддержали больше половины кандидатов. Кроме того, сообщалось, что список не был заверен лицом, не уполномоченным компартией.

Источник фото: Правда.ру

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