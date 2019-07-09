В ряде городов России сегодня прошли одиночные пикеты в поддержку КПРФ в Карачаево-Черкесии.
Активисты выступают против снятия коммунистов с выборов в парламент региона. Акции, в частности, состоялись в Белгороде и Пскове.
Напомним, на прошлой неделе Верховный суд КЧР признал недействительными списки партии для участия в выборах. В КПРФ заявляют, что судья отклонила около 10 ходатайств, не выслушала свидетелей и не приобщила к делу очень важные документы.
Избирком региона, получив решение суда, сразу отказал в регистрации списков партии, хотя оно еще не вступило в силу.
Коммунисты говорят, что борьба еще не закончена, и намерены обратиться в Верховный суд РФ. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал произошедшее "плевком в лицо народу".
Депутат Белгородской облдумы Станислав Панов заявил ,что люди должны знать о случаях, когда "на членов КПРФ оказывается административное давление", причем неважно, в каком регионе это происходит.
Источник превью: Правда.ру
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