Туристический остров Плинг в районе Таланг на Пхукете, Таиланд, временно закрыт из-за повышенной температуры морской воды, сообщает The Phuket Express. Это решение было принято после того, как стало известно о массовой гибели кораллов, вызванной аномальным нагревом воды.
Руководитель Национального парка Сиринат в Сакоо подтвердил, что остров, окруженный коралловыми рифами, закрыт для посетителей в целях защиты морской флоры и фауны и обеспечения возможности для её восстановления.
Эксперты утверждают, что повышенная температура заставляет кораллы изгонять симбиотические водоросли, что приводит к их обесцвечиванию и увеличивает уязвимость к солнечному свету.
Остров Плинг останется закрытым для туристов до тех пор, пока условия не станут благоприятными для возобновления туристической деятельности без угрозы для подводного мира.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.