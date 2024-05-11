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Остров на Пхукете закрыт для туристов из-за угрозы кораллам: подробности и перспективы восстановления

Остров на Пхукете закрыли из-за аномальной температуры моря

0:58
Туризм

Туристический остров Плинг в районе Таланг на Пхукете, Таиланд, временно закрыт из-за повышенной температуры морской воды, сообщает The Phuket Express. Это решение было принято после того, как стало известно о массовой гибели кораллов, вызванной аномальным нагревом воды.

Остров на Пхукете закрыли из-за аномальной температуры моря
Фото: flickr.com by Mark Fischer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Руководитель Национального парка Сиринат в Сакоо подтвердил, что остров, окруженный коралловыми рифами, закрыт для посетителей в целях защиты морской флоры и фауны и обеспечения возможности для её восстановления.

Эксперты утверждают, что повышенная температура заставляет кораллы изгонять симбиотические водоросли, что приводит к их обесцвечиванию и увеличивает уязвимость к солнечному свету.

Остров Плинг останется закрытым для туристов до тех пор, пока условия не станут благоприятными для возобновления туристической деятельности без угрозы для подводного мира.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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