Возможный пожар: NHTSA критикует Ford за опасный отзыв 42 тысяч автомобилей

NHTSA выражает серьезные опасения по поводу отзыва Ford более 42 тысяч внедорожников

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Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) выразило "значительные опасения по поводу безопасности" отзыва Ford более 42 тысяч внедорожников из-за риска возгорания двигателя, связанного с возможной утечкой топлива.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0

Под расследованием оказалась адекватность предложенного Ford решения для моделей Bronco Sport 2022-2023 годов и Escape 2022 года с 1,5-литровыми двигателями.

Ford предложил обновление программного обеспечения и установку сливного механизма для снижения температуры возможных источников возгорания, не планируя при этом замену потенциально неисправных топливных форсунок. Однако NHTSA считает, что предложенные меры не решают корневую причину проблемы и требуют от Ford дополнительной информации к 21 июня.

Производитель сообщил о пяти случаях возгорания двигателей среди автомобилей Bronco Sport и Escape, но заверил, что не было ни аварий, ни травм, связанных с данным дефектом.