КПРФ намерена организовать митинг в Черкесске против произвола властей

Представители КПРФ подали в мэрию Черкесска уведомление о проведении митинга. Они планируют организовать его на центральной площади города в 11.00 15 июля.



КПРФ провела митинг в Москве

Заявленное число участников - тысяча человек. Организаторы мероприятия гарантировали, что они будут соблюдать общественный порядок.

Акция, как заявляют коммунисты, направлена против дискриминации партии на выборах депутатов Народного собрания КЧР, против кумовства и семейственности в управлении региона.

В местном отделении КПРФ заявляют, что власти КЧР ведут борьбу с коммунистами, которые идут на выборы, ищут "хитрые ходы", чтобы выкинуть партию из выборного процесса.

Ранее в регионе разгорелся еще один предвыборный скандал. Избирком отказал "Партии Возрождения России" в праве участвовать в выборах в местный парламент.

Депутат Госдумы Юрий Афонин, заместитель председателя ЦК КПРФ, заявил о недопустимости происходящего в Карачаево-Черкесии. Он пообещал держать ситуацию под контролем.

Источник превью: Правда.ру

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