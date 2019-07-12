Депутат Госдумы от "Справедливой России" Олег Нилов заявил, что расходы на здравоохранение нужно увеличить в 2 раза.
По его словам, об этой цели не хотят слышать ни Алексей Кудрин, ни Татьяна Голикова. В больницах должны быть лекарства, их должны бесплатно давать льготникам, зарплата врачей должна быть на хорошем уровне, чтобы они лучше работали, и деньги на все эти цели государству придется находить, отметил парламентарий.
В интервью Regions.ru он заявил, что средства у страны есть, поэтому вопрос возникает политический. Заключается он в том, пояснил Нилов, "будем ли мы скулить, констатируя проблемы, либо будем устранять их путем принятия прорывных решений".
Депутат добавил, что главной задачей властью поставлено народосбережение, а вице-премьер Голикова констатирует катастрофическую убыль населения. "Мы слышим только вот этот "плач Алексеевны", - сказал он.
В свою очередь Кудрин посетовал на утрату духовных и культурных ценностей в РФ, напомнил Олег Нилов. "Тоже очередной "плач"? А как изменить ситуацию? Тишина", - заключил он.
Источник превью: сайт "Справедливой России"
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