Депутат Госдумы от "Справедливой России" Олег Нилов отреагировал на слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина, произнесенные на заседании Совета при президенте по госполитике в сфере защиты семьи и детей.
Он напомнил, что, по мнению Кудрина, в нашей стране общество деградирует, в культуре, традициях, образовании потеряны ценности.
Парламентарий ответил на это заявление, что в этом виноват "волчий капитализм, который вы и ваши последователи создали и теперь защищаете как священную корову".
Он добавил, что "СР" не раз инициировала увеличение расходов на здравоохранение, образование и культуру, чтобы в том числе остановить деградацию общества, и призвал поддержать такие поправки хотя бы сейчас.
Этот призыв, по его словам, которые приводит сайт партии, относится и к вице-премьеру Татьяне Голиковой, которая заявила, что естественная убыль населения за 4 года составила около 149 тыс. человек.
Источник превью: сайт "Справедливой России"
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