Депутат Госдумы Оксана Пушкина прокомментировала слова замглавы департамента здравоохранения Владимирской области Юлии Арсениной, которая посоветовала россиянкам сначала рожать детей, а не получать высшее образование.
По словам парламентария, женщина должна сама принимать решение в таких вопросах. Указывать и ставить перед выбором она назвала недопустимым.
Пушкина отметила, что в РФ 30% матерей-одиночек и на 10 браков приходится 8 разводов, поэтому женщина должна быть защищенной в финансовом плане, а для этого необходимо получить образование и иметь возможность строить карьеру.
Арсенина ранее заявила, что родители зря настраивают детей на то, что сначала нужно получить образование, а потом уже думать о семье. Кроме того, по ее словам, матери не должны осуждать дочерей за раннюю беременность.
Источник превью: сайт Госдумы
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