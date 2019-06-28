В ГД раскритиковали чиновницу, призвавшую рожать, а не учиться

Депутат Госдумы Оксана Пушкина прокомментировала слова замглавы департамента здравоохранения Владимирской области Юлии Арсениной, которая посоветовала россиянкам сначала рожать детей, а не получать высшее образование.



Российские женщины стали рожать позже

По словам парламентария, женщина должна сама принимать решение в таких вопросах. Указывать и ставить перед выбором она назвала недопустимым.

Пушкина отметила, что в РФ 30% матерей-одиночек и на 10 браков приходится 8 разводов, поэтому женщина должна быть защищенной в финансовом плане, а для этого необходимо получить образование и иметь возможность строить карьеру.

Арсенина ранее заявила, что родители зря настраивают детей на то, что сначала нужно получить образование, а потом уже думать о семье. Кроме того, по ее словам, матери не должны осуждать дочерей за раннюю беременность.

Источник превью: сайт Госдумы

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