Владимирский губернатор объяснил призыв чиновницы рожать, а не учиться

Заместитель департамента здравоохранения Владимирской области, которая посоветовала девочкам рожать вместо получения образования, выразила свое личное мнение. Об этом сказал губернатор региона Владимир Сипягин.



«Вам должны ваши родители»: чиновница заявила, что государство не обязано помогать детям / Новости от 05.11.2018 17:34

"Я уверен, что каждый человек вправе самостоятельно определять свою судьбу. Кто-то стремится в первую очередь создать семью, для кого-то важнее профессиональный рост и высокий уровень жизни", - привел слова губернатор его пресс-секретарь, сообщает агентство РИА "Новости".

Рождение детей и учебы - это вопрос личных приоритетов каждого человека, для государства их очередность "не так важна".

"Высокий уровень профессиональной подготовки граждан для экономики страны так же важен, как и высокий уровень рождаемости", - подчеркнул глава области.

В ходе круглого стола о вопросах поддержки материнства, детства и повышения рождаемости представитель регионального минздрава заявила, что некоторые родители "подначивают" девочек на получение образования. Она заверила, что "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Марина Чекунова, которая прославилась высказыванием про грязные полы в больницах, вновь оказалась в центре скандала. Она заявила, что "пурген - лекарство для бедных".

Читайте также: Цитаты и заявления: как чиновники издевались над народом в 2018-м