Заместитель департамента здравоохранения Владимирской области, которая посоветовала девочкам рожать вместо получения образования, выразила свое личное мнение. Об этом сказал губернатор региона Владимир Сипягин.
"Я уверен, что каждый человек вправе самостоятельно определять свою судьбу. Кто-то стремится в первую очередь создать семью, для кого-то важнее профессиональный рост и высокий уровень жизни", - привел слова губернатор его пресс-секретарь, сообщает агентство РИА "Новости".
Рождение детей и учебы - это вопрос личных приоритетов каждого человека, для государства их очередность "не так важна".
"Высокий уровень профессиональной подготовки граждан для экономики страны так же важен, как и высокий уровень рождаемости", - подчеркнул глава области.
В ходе круглого стола о вопросах поддержки материнства, детства и повышения рождаемости представитель регионального минздрава заявила, что некоторые родители "подначивают" девочек на получение образования. Она заверила, что "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение".
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