Полпред президента в СКФО Александр Матовников и экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сегодня представили депутатам народного собрания врио главы республики Махмуда-Али Калиматова.
Полпред констатировал, что у Калиматова очень богатый управленческий опыт. Он попросил народных избранников оказывать ему помощь во всех сферах и добавил, что особое внимание надо уделить нацпроектам.
Евкуров в свою очередь отметил, что перед новым главой региона стоят очень сложные задачи. Он выразил просьбу объединиться, чтобы не подвести руководство страны и РИ.
Напомним, Владимир Путин принял отставку Евкурова накануне и сразу назначил на его место Калиматова.
В одной из соцсетей Евкуров назвал свое решение непростым, но выразил уверенность, что поступил правильно. Он призвал земляков сплотиться вокруг нового главы региона.
Выборы главы республики пройдут в Ингушетии 8 сентября.
Источник превью: официальный сайт Ингушетии
Читайте также:
Кадыров пожелал врио главы Ингушетии достижения единства общества
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Жириновский заявил, что россияне много переплачивают за услуги ЖКХ и что в ЛДПР есть группа экспертов, готовая предоставить достоверные доказательства этого.