Врио главы Ингушетии представили депутатам

Полпред президента в СКФО Александр Матовников и экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сегодня представили депутатам народного собрания врио главы республики Махмуда-Али Калиматова.



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Полпред констатировал, что у Калиматова очень богатый управленческий опыт. Он попросил народных избранников оказывать ему помощь во всех сферах и добавил, что особое внимание надо уделить нацпроектам.

Евкуров в свою очередь отметил, что перед новым главой региона стоят очень сложные задачи. Он выразил просьбу объединиться, чтобы не подвести руководство страны и РИ.

Напомним, Владимир Путин принял отставку Евкурова накануне и сразу назначил на его место Калиматова.

В одной из соцсетей Евкуров назвал свое решение непростым, но выразил уверенность, что поступил правильно. Он призвал земляков сплотиться вокруг нового главы региона.

Выборы главы республики пройдут в Ингушетии 8 сентября.

Источник превью: официальный сайт Ингушетии

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