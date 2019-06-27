Глава Чечни Рамзан Кадыров пожелал врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматову успехов в достижении стабильности и единства общества.
Он также пожелал решить задачи социально-экономического развития региона и выразил уверенность, что покинувший этот пост Юну-Бек Евкуров будет и далее трудиться на благо республики и страны в целом.
Накануне вечером Владимир Путин принял отставку Евкурова и попросил его оказывать помощь будущему главе РИ. Евкуров, который стоял во главе региона 11 лет, сказал президенту, что сделал все, что мог, но во власти Ингушетии нужна новая команда.
О своем желании покинуть пост Евкуров заявил в понедельник, объяснив его тем, что должен нести ответственность за разобщенность местного населения. Он особо подчеркнул, что его решение не связано с акциями протеста из-за соглашения о границах с Чечней.
Калиматов в 2004-2007 гг был прокурором Ингушетии.
Источник превью: ВКонтакте
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