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Кадыров пожелал врио главы Ингушетии достижения единства общества

Политика print

Глава Чечни Рамзан Кадыров пожелал врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматову успехов в достижении стабильности и единства общества.


Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил об отставке

Он также пожелал решить задачи социально-экономического развития региона и выразил уверенность, что покинувший этот пост Юну-Бек Евкуров будет и далее трудиться на благо республики и страны в целом.

Накануне вечером Владимир Путин принял отставку Евкурова и попросил его оказывать помощь будущему главе РИ. Евкуров, который стоял во главе региона 11 лет, сказал президенту, что сделал все, что мог, но во власти Ингушетии нужна новая команда.

О своем желании покинуть пост Евкуров заявил в понедельник, объяснив его тем, что должен нести ответственность за разобщенность местного населения. Он особо подчеркнул, что его решение не связано с акциями протеста из-за соглашения о границах с Чечней.

Калиматов в 2004-2007 гг был прокурором Ингушетии.

Источник превью: ВКонтакте

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Темы ингушетия рамзан кадыров юнус-бек евкуров
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