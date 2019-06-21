"Справедливая Россия" внесла в Госдуму законопроект о дополнительных мерах поддержки граждан, пострадавших в годы Великой Отечественной войны.
Инициатива предлагает установить допвыплаты и льготы для "детей войны". Документ также направлен и на соцподдержку тружеников тыла. По словам лидера партии Серегя Миронова, усилия и страдания этих категорий людей недооценены государством, и эту несправедливость нужно устранить.
Законопроект гласит: гражданам, которым на момент окончания Великой Отечественной войны было менее 18 лет, нужно выплачивать ежемесячно тысячу рублей. Ежемесячная выплата в размере 3790,57 рублей предусматривается для тех, кто работал в тылу с 22 июня 1941 по 27 января 1945 года не менее полугода, а также для награжденных орденами и медалями за самоотверженный труд в период ВОВ. Выплаты, заявляют в "СР", должны индексироваться ежегодно по уровню инфляции.
Кроме того, предлагается предоставить "детям войны" и труженикам тыла право на внеочередное оказание медпомощи и компенсацию 25% расходов на оплату услуг ЖКХ.
Миронов отметил, что следующий год - это год 75-летия Победы, поэтому государство обязано признать вклад в нее категории людей, о которой идет речь.
Источник превью: сайт "Справедливой России"
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