Миронов призвал кабмин реализовать программу продуктовой помощи малоимущим

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что кабмин должен приступить к реализации программы адресной продуктовой помощи малоимущим, которую предложил Минпромторг.



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По его словам, в настоящее время на эту идею обратили внимание коммерсанты, а в случае их вмешательства "поддержка" обернется еще большим ростом долгов граждан.

Ранее одна из крупных торговых сетей поделилась планами внедрить "карты рассрочки". С их помощью можно будет покупать продукты в кредит с льготным периодом. Миронов отметил, что, конечно же, когда закончится льготный период, начнут начисляться проценты, и граждане попадут в кредитную кабалу.

Такая идея возникла у бизнесменов, из-за того, что в этой проблеме недостаточно участвует государство, уверен Миронов. Он добавил, что реальных шагов для борьбы с бедностью не наблюдается, чиновники постоянно о чем-то дискутируют, а программа адресной продуктовой помощи пока отложена.

Политик призвал правительство возобновить работу над данной, найти деньги для реализации ее в жизнь. Он выразил уверенность, что Госдума обязательно поддержит необходимые поправки в бюджет.

Источник превью: сайт "Справедливой России"

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