Глава фракции "Справедливой России" в Госдуме Сергей Миронов выразил уверенность в том, что для системной борьбы с коррупцией надо ввести уголовное наказание за незаконное обогащение. Все остальные инициативы правительства он назвал "мелкими шажками" в верном направлении.
Политик считает правильным предложение изымать неподтвержденные доходы со счетов чиновников. Однако это тоже полумера, добавил он, необходимо заняться проблемой вплотную.
Законопроект, который "СР" не раз вносила в Госдуму, дополняет УК РФ статьей о незаконном обогащении. Речь идет о случаях, когда активы чиновника больше его легальных доходов. Значительной называется разница от 5 млн рублей. Если госслужащий не докажет законность денег, ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Миронов посетовал на то, что законопроекты его партии коллеги не поддерживают, поэтому в нашей стране остается благодатная для коррупции почва. Нельзя, чтобы борьба с коррупцией сводилась лишь к "точечным" посадкам, заключил он.
Источник превью: сайт "Справедливой России"
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