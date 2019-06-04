Жириновский: истоки коррупции в России - борьба за элиты

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил свое мнение о том, каковы истоки коррупции в нашей стране.



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По его словам, после смерти Иосифа Сталина представители власти устроили борьбу, так как нуждались в поддержке региональной элиты. В обмен на нее они делали вид, что не замечают криминального стиля управления на местах.

В качестве примера политик привел первого секретаря компартии Грузии Василия Мжаванадзе. Жириновский отметил, что в 1957 году он поддержал Никиту Хрущева в борьбе с антипартийной группировкой Маленкова-Молотова-Кагановича, в 1964-м — Леонида Брежнева, который в свою очередь сместил Хрущева.

"Наградой от генсеков за лояльность была возможность бесконтрольной коррупции на местах. Так мы пришли к порочной системе, от которой РФ страдает сейчас", — заключил лидер ЛДПР.

Ранее он заявил, что лучший способ борьбы с коррупцией — многопартийная администрация, и привел в пример Смоленскую область, где глава региона — от ЛДПР, а его замы — от трех других партий.

"Никто не ворует, а люди видят это и доверяют такому губернатору", — указал депутат Госдумы

Фото превью: сайт ЛДПР

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