В Челябинске передали в суд уголовное дело одного из кандидатов в губернаторы

Один из кандидатов в губернаторы Челябинской области предстанет перед судом. Речь идет об Алексее Севастьянове, который накануне подал заявление в избирком региона. Он выдвинут партией "Гражданская сила".



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Севастьянов - бывший омбудсмен области. Его обвиняют в попытке хищения гранта в 3 млн руб. для начинающих фермеров. Дело было возбуждено еще весной 2018-го и только сейчас направлено в суд. Задержали Севастьянова зимой текущего года в Москве. Сейчас он находится в Челябинске под подпиской о невыезде.

Свою вину кандидат в губернаторы не признает. Он утверждает, что уголовное дело появилось в тот момент, когда он начал вести переговоры о своем выдвижении, и сейчас оно, по словам Севастьянова, может быть использовано для того, чтобы отвлекать его от избирательной кампании.

В прокуратуре отметили, что пока статус выдвинутого кандидата в губернаторы не мешает судебному расследованию. Статус спецсубъекта кандидат получит после регистрации. Севастьянову нужно для этого пройти муниципальный фильтр, заручившись поддержкой более 260 депутатов.

Источник превью: Правда.ру

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