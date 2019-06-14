Активисты снова инициируют референдум о прямых выборах мэров в Челябинской области

Активисты и сторонники "Открытой России" снова подали заявку на регистрацию инициативной группы по проведению на Южном Урале референдума по вопросу возвращения прямых выборов глав городов и районов.



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Координатор челябинского отделения "ОР" Денис Ибрагимов напомнил, что такое же ходатайство было подано весной, но тогда в регистрации отказали. По его словам, ко второй попытке был несколько скорректирован вопрос.

Ибрагимов добавил, что после первой подачи заявки идею возвращения прямых выборов поддержали несколько партий, а также депутаты гордумы.

Отметим, первая заявка была подана в начале марта. Через месяц поддержавшее инициативу местное отделение КПРФ внесло предложение в гордуму. Чуть позже этот сделало и "Яблоко".

Председатель регионального отделения партии Ярослав Щербаков оспаривает в судах результаты выборов, в результате которых главой областного центра стал Владимир Елистратов.

Источник превью: сайт "Единой России"

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