Активисты и сторонники "Открытой России" снова подали заявку на регистрацию инициативной группы по проведению на Южном Урале референдума по вопросу возвращения прямых выборов глав городов и районов.
Координатор челябинского отделения "ОР" Денис Ибрагимов напомнил, что такое же ходатайство было подано весной, но тогда в регистрации отказали. По его словам, ко второй попытке был несколько скорректирован вопрос.
Ибрагимов добавил, что после первой подачи заявки идею возвращения прямых выборов поддержали несколько партий, а также депутаты гордумы.
Отметим, первая заявка была подана в начале марта. Через месяц поддержавшее инициативу местное отделение КПРФ внесло предложение в гордуму. Чуть позже этот сделало и "Яблоко".
Председатель регионального отделения партии Ярослав Щербаков оспаривает в судах результаты выборов, в результате которых главой областного центра стал Владимир Елистратов.
Источник превью: сайт "Единой России"
Читайте также:
В Улан-Удэ впервые за 12 лет пройдут прямые выборы мэра
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Так называемая Хартия свободы запрещает в Грузии все "коммунистическое", в том числе Иосифа Сталина. О ситуации в Грузии "Правде.Ру" рассказал эксперт.
Конфликт между Чечней и Дагестаном по поводу границ этих субъектов продолжает развиваться - и стороны, кажется, сознательно идут на его эскалацию.
Депутат Госдумы Олег Нилов предложил приравнять преступления, совершаемые людьми в погонах с использованием своего служебного положения, к госизмене.