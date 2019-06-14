Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Активисты снова инициируют референдум о прямых выборах мэров в Челябинской области

Политика » Выборы print

Активисты и сторонники  "Открытой России" снова подали заявку на регистрацию инициативной группы по проведению на Южном Урале референдума по вопросу возвращения прямых выборов глав городов и районов.


Анастасия Шевченко из «Открытой России» уже почти два месяца под домашним арестом. Дойдет ли ее дело до суда?

Координатор челябинского  отделения "ОР" Денис Ибрагимов напомнил, что такое же ходатайство было подано весной, но тогда в регистрации отказали. По его словам, ко второй попытке был несколько скорректирован вопрос.

Ибрагимов добавил, что после первой подачи заявки идею возвращения прямых выборов поддержали несколько партий, а также депутаты гордумы.

Отметим, первая заявка была подана в начале марта. Через месяц поддержавшее инициативу местное отделение КПРФ внесло предложение в гордуму. Чуть позже этот сделало и "Яблоко".

Председатель регионального отделения партии Ярослав Щербаков оспаривает в судах результаты выборов, в результате которых главой областного центра стал Владимир Елистратов.

Источник превью: сайт "Единой России"

Читайте также:

В Улан-Удэ впервые за 12 лет пройдут прямые выборы мэра

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы мэр выборы челябинская область
Обсудить
Актуальная аналитика
Православие
Кто ты, сатана?
Мировая кооперация
Эксперт: евразийская интеграция - острая необходимость для России
Власть
Политтехнологи пожаловались президенту на свою беззащитность
Новости Все >
Малышева посоветовала критикам посмотреть её передачу о "детях-кретинах"
СМИ: причиной возгорания танкеров в Оманском заливе стала техническая неисправность
Активисты снова инициируют референдум о прямых выборах мэров в Челябинской области
Следователи обнародуют новую информацию о крушении MH17 в Донбассе 19 июня
Спикер Госдумы одобрил предложение изымать у чиновников неподтвержденные доходы
В архиве Испании нашли первое письмо, подтверждающее экспедицию Колумба в "Индию"
Футболист Рязанцев на презентации в "Торпедо" угостил болельщиков пирожками
FT: Еврокомиссия обвинила Россию во вмешательстве в выборы Европарламента
Деловой центр в Коммунарке будет аналогом "Москва-Сити"
Зеленский: моя задача - остановить войну в Донбассе
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Грузии
Потомок Кантарии: власти Грузии бессильны против Сталина

Так называемая Хартия свободы запрещает в Грузии все "коммунистическое", в том числе Иосифа Сталина. О ситуации в Грузии "Правде.Ру" рассказал эксперт.

Потомок Кантарии: власти Грузии бессильны против Сталина
УЕФА открыл дело против сборной Украины после разгрома Сербии
Новости спорта
УЕФА открыл дело против сборной Украины после разгрома Сербии
Политика. Новости и аналитика
Новая "горячая точка" возникла на границе Чечни и Дагестана
Бывший СССР
Наши партнеры по ЕАЭС пока только "трижды снимают сливки" с России - мнение
Политика. Новости и аналитика
Новая "горячая точка" возникла на границе Чечни и Дагестана

Конфликт между Чечней и Дагестаном по поводу границ этих субъектов продолжает развиваться - и стороны, кажется, сознательно идут на его эскалацию.

Новая "горячая точка" возникла на границе Чечни и Дагестана
Полиция задержала более 200 участников несанкционированной акции в центре Москвы
Происшествия
Полиция задержала более 200 участников несанкционированной акции в центре Москвы
Новости полиции и криминала
МВД России прекратило уголовное дело против корреспондента "Медузы" Голунова
США и Канада. Новости и аналитика
США сняли ограничения на наступательные операции в киберсфере
Политика. Новости и аналитика
Депутат Госдумы предложил приравнять "оборотней" к шпионам

Депутат Госдумы Олег Нилов предложил приравнять преступления, совершаемые людьми в погонах с использованием своего служебного положения, к госизмене.

Депутат Госдумы предложил приравнять "оборотней" к шпионам
Уголовное дело против Голунова закрыто - глава МВД
Новости полиции и криминала
Уголовное дело против Голунова закрыто - глава МВД
Новости Белоруссии
В Белоруссии будут сажать за реабилитацию нацизма
Технологии
СМИ: Huawei может заменить Android российской операционной системой
Рустем Сафронов "Ястреб" Болтон натравливает Трампа на Иран Рустем Сафронов Игорь Буккер Криптовалюту изобрели древние жители Микронезии Игорь Буккер Ирада Нургалиева Косово: три пути к праву на существование Ирада Нургалиева
Комментарии
Кудрин назвал справедливой пенсию в 40% от зарплаты
Президент Туркмении продемонстрировал навык стрельбы по мишеням с велосипеда
Новая "горячая точка" возникла на границе Чечни и Дагестана
Новая "горячая точка" возникла на границе Чечни и Дагестана
Премия Немцова собрала "сливки" аморального либерального сообщества
Эксперты ООН: инвестиции США в Россию превышают данные ЦБ почти в 13 раз
Наши партнеры по ЕАЭС пока только "трижды снимают сливки" с России - мнение
Как в России вернуть власть народа
Политтехнологи пожаловались президенту на свою беззащитность
Познер рассказал об "абсолютной диктатуре" и "живом чувстве страха" в СССР
Депутат Госдумы предложил приравнять "оборотней" к шпионам
Главные хищения происходят в ЦБ - эксперт
Новая "горячая точка" возникла на границе Чечни и Дагестана
Новая "горячая точка" возникла на границе Чечни и Дагестана
Новая "горячая точка" возникла на границе Чечни и Дагестана
Новая "горячая точка" возникла на границе Чечни и Дагестана
Эксперты ООН: инвестиции США в Россию превышают данные ЦБ почти в 13 раз
Новая "горячая точка" возникла на границе Чечни и Дагестана
Новая "горячая точка" возникла на границе Чечни и Дагестана
В "Роснано" предложили инвестировать деньги клиентов НПФ в ветряные станции
История появления гренадеров
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ