Назначение министра экономического развития Максима Орешкина куратором Карелии даст новый толчок для развития республики. Уверенность в этом выразил глава региона Артур Парфенчиков.
По словам чиновника, принятое кабмином решение поможет наладить эффективное взаимодействие РК с федеральным центром. Вместе с тем, добавил он, рассчитывать надо в первую очередь на собственные силы.
Парфенчиков констатировал, что перспективы в Карелии есть, и это демонстрируют динамика развития и рост доходов. Он выразил надежду, что участие главы МЭР поможет преодолеть факторы, которые мешают региону развиваться более стремительно.
Напомним, по решению главы кабмина Дмитрия Медведева регионы, которые более других нуждаются в поддержке, получили кураторов в правительстве. Орешкин будет отвечать за республики Алтай, Карелия и Тыва.
Источник превью: сайт Минэкономразвития
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