Губернатор Алтайского края Виктор Томенко положительно оценил решение назначить главу Минтруда Максима Топилина куратором региона.
По его словам, о необходимости федеральной поддержки краевые власти "кричали и писали", так как применяемые меры - дотации, участие в госпрограммах и нацпроектах - не помогают вывести регион на необходимый темп развития. Чиновник выразил надежду, что назначение куратора приведет к улучшению жизни местного населения.
Ранее стало известно, что в регионы, наиболее слабые в экономическом плане, назначены кураторы из числа федеральных министров. Всего таких субъектов РФ выбрано 10. Соответствующее решение принял глава кабмина Дмитрий Медведев.
В перечень были включены регионы с самыми низкими доходами населения, высокой безработицей и т.д. Министры-кураторы должны проработать шаги для их ускоренного развития и взять на контроль их реализацию.
Источник превью: сайт правительства Алтайского края
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