Министры-кураторы в регионах помогут стабилизировать ситуацию по уровню жизни в стране - Мутко

В субъектах РФ с низкими социально-экономическими показателями назначены кураторы в кабмине, чтобы стабилизировать ситуацию по уровню жизни в стране. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко.



Виталий Мутко о доступном жилье и новых правилах строительства

Сам он, по словам чиновника, будет "куратором над кураторами".

Напомним, ранее стало известно, что в наиболее экономически слабые регионы назначены кураторы из числа федеральных министров. Всего таких субъектов РФ выбрано 10.

Так, глава Минэкомразвития Максим Орешкин будет курировать Алтай, Карелию и Туву, министр финансов Антон Силуанов - Курганскую область, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев - Адыгею.

По данным "Ведомостей," в список нуждающихся в помощи были внесены регионы с самыми низкими доходами населения, высокой безработицей и т.д. Задача министров-кураторов - разработать меры для их ускоренного развития и проследить за их воплощением в жизнь.

Источник превью: сайт правительства РФ

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