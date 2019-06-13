Курское региональное отделение "Единой России" выдвинуло кандидатом в губернаторы врио главы области Романа Старовойта, который не состоит ни в одной партии.
Напомним, выборы состоятся 8 сентября. Выдвигать кандидатов могут только партии. Претендентами от "ЕР" также были депутат Курской облдумы Валерий Мелихов и депутаты Курского горсобрания Вячеслав Хлопонин и Елена Цуканова. Праймериз проходили по закрытой модели, в ходе тайного голосования Старовойта поддержали 229 человек.
Старовойт выразил желание выдвигаться от "ЕР" еще в феврале. ЛДПР на выборах будет представлять депутат Госдумы Сергей Иванов, коммунисты пока не определились.
Старовойт был назначен врио главы Курской области в октябре 2018-го. ранее губернатором был Александр Михайлов, он занимал этот пост 18 лет.
Источник превью: Правда.ру
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